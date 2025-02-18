С марта в транспорте Екатеринбурга запустят рейды по проверке безбилетников

В общественном транспорте Екатеринбурга с марта планируют запустить рейды для профилактики безбилетников, заявил на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста» вице-мэр Рустам Галямов. Рейды планируют запустить в транспорте, который работает без кондукторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Массово каких-то неплатежей мы не видим, но в ближайшее время – с марта – мы планируем рейды, где действительно есть неплатежи по каким-то маршрутам и туда планируется выезд контрольных служб для проверок. Таким образом, мы будем пытаться стимулировать оплату»,– прокомментировал господин Галямов.

Он напомним, что Екатеринбург начал переход на работу с брутто-контрактами по трамваям и троллейбусам в августе прошлого года. И на одном маршруте наблюдается разница в платежах в размере 15-16% - это как раз пассажиры, которые не платят за проезд.

Напомним, в прошлом году свердловские депутаты подняли штраф за безбилетный проезд со 100 руб. до 2,5 тыс. руб. Также заявлялось, что администрация Екатеринбурга планирует постепенно перевести оплату проезда в общественном транспорте на бескондукторную систему.

Мария Игнатова