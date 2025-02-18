«Нефтехимик» примет «Ак Барс» в первом из двух республиканских дерби

Сегодня, 18 февраля, нижнекамский «Нефтехимик» примет на своем льду казанский «Ак Барс». Этот матч станет первым из двух татарстанских дерби.

Нижнекамцы идут на девятой строчке в таблице КХЛ, отставая от зоны плей-офф на 10 баллов. В активе у клуба 48 очков, которые они набрали в 55 матчах. «Нефтехимик» после двух поражений — 4:1 от «Салавата Юлаева» и 3:2 от «Сочи», взял верх над СКА — 4:3.

«Барсы» проиграли три последние игры подряд, имея разницу забитых и пропущенных 3–14. Казанцы уступили «Торпедо» со счетом 1:5, «Салавату Юлаеву» — 0:3 и «Авангарду» — 2:6. Команда опустилась на четвертое место в таблице и имеет 72 очка.

У букмекеров коэффициент на победу нижнекамцев составляет 3.87, а у казанцев — 1.87. Ничья оценивается в 4.30.

Матч начнется в 19:00 в «Нефтехим Арене».

Артём Дергунов