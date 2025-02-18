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Специалисты разобрали два грузовых трюма танкера «Волгонефть-239»

В Темрюкском районе демонтированы два грузовых трюма танкера «Волгонефть-239», сообщил директор компании «ЭкоПромТех» Дмитрий Кириенко. Его слова приводит региональный оперштаб. Работы продолжаются, специалисты готовятся к перемещению части корпуса судна на берег.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Кириенко, специалисты уже разобрали седьмой и восьмой трюмы. Сейчас идет подготовка к транспортировке еще одной части корпуса на берег. Ранее танкер удалось сдвинуть на 8 м. «Сроки поставлены, и мы их придерживаемся. Стараемся ускориться, пока позволяет погода»,— заявил господин Кириенко.

В минувшую пятницу, 14 февраля, сообщалось, что севший на мель танкер «Волгонефть-239» закрепят «мертвым якорем», для того чтобы вытащить на сушу. Труба будет противовесом, с помощью которого специалисты вытянут корму на берег, распилят на фрагменты и подготовят для дальнейшей утилизации.

Вячеслав Рыжков

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