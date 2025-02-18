Прокурор края стал обвинителем в рамках резонансного судебного процесса

Государственным обвинителем по уголовному делу в отношении Ирины Шатовой, которая обвиняется в убийстве своего 9-летнего сына, выступает прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Как сообщает Properm.ru, сегодня господин Бухтояров огласит обвинительное заключение по делу. Также надзорный орган в процессе представляет старший прокурор отдела гособвинителей Светлана Плотникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, 11 июля 2024 года Ирина Шатова убила своего 9-летнего сына, а затем вывезла его тело на одну из мусорных площадок в Ленинском районе Перми. Преступление было раскрыто с помощью камер видеонаблюдения. В отношении женщины возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе следствия Ирина Шатова полностью признала вину. Совершить преступление она решила из-за финансовых проблем. При этом, согласно показаниям обвиняемой, после убийства сына Шатова планировала совершить суицид, но не смогла лишить себя жизни.