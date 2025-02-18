Совет тюменского проекта набора бойцов СВО на госслужбу провел первое заседание

Губернатор Тюменской области Александр Моор, возглавляющий общественный совет проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области» по трудоустройству бойцов специальной военной операции (СВО) на госслужбу и в руководство компаний, провел первое заседание совета, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены общественного совета проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области»

Фото: Правительство Тюменской области Члены общественного совета проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области»

Фото: Правительство Тюменской области

Прием заявок на участие в проекте начнется 21 февраля. «Федеральная программа "Время героев", которая дала возможности бойцам спецоперации, получив новые знания и компетенции, применить свои управленческие способности в регионах. Наш тюменский проект не будет полностью повторять федеральный. Мы хотим сделать его как платформу, куда интегрируем и другие инициативы для участников и ветеранов СВО»,— подчеркнул Александр Моор. Для привлечения участников спецоперации будут сформированы специальные контактные группы, а начать обучение бойцы смогут после завершения службы, пройдя отбор, тестирование и собеседование.

На заседании общественного совета были избраны заместители председателя: вице-спикер Тюменской областной Думы Наталья Шевчик и участник федеральной программы «Время героев» Виктор Квасов, наставником которого является губернатор Александр Моор.

Проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области» является региональным аналогом федеральной программы «Время героев», решение о запуске которого было принято после инициативы Владимира Путина о массовом внедрении подобных проектов в регионах. В совет тюменского проекта вошли участник СВО Рустам Сайфуллин, работавший в зоне боевых действий врач-хирург Игорь Амелин, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук и другие.

Ирина Пичурина