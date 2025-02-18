В Салавате во время движения загорелся пассажирский автобус

Сегодня около 7:00 в Салавате на Первомайской улице во время движения загорелся двигатель маршрутного автобуса «Нефаз», в котором находились 70 человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по Башкирии. Пассажиры самостоятельно эвакуировались, при инциденте никто не пострадал.

Горение в моторном отсеке потушено на площади 0,5 кв. м. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса. В ходе надзорных мероприятий проверят работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при пассажирских перевозках и эксплуатации транспортных средств.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отмечается в релизе прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова