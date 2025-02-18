Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Салавате во время движения загорелся пассажирский автобус

Сегодня около 7:00 в Салавате на Первомайской улице во время движения загорелся двигатель маршрутного автобуса «Нефаз», в котором находились 70 человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по Башкирии. Пассажиры самостоятельно эвакуировались, при инциденте никто не пострадал.

Горение в моторном отсеке потушено на площади 0,5 кв. м. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса. В ходе надзорных мероприятий проверят работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при пассажирских перевозках и эксплуатации транспортных средств.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отмечается в релизе прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...