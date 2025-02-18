Ночью в Екатеринбурге сгорели восемь «Камазов»

В поселке Полеводство на территории Екатеринбурга ночью произошло возгорание: в результате пожара сгорели восемь автомобилей «Камаз», еще один был поврежден огнем, сообщили в МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Пожар произошел на ул. Животноводов, сообщение о нем поступило 18 февраля в 00:09. На площади 90 кв. м сгорели кабины и моторные отсеки грузовых автомобилей — в тушении участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось в 1:32.

Напомним, 15 февраля в Свердловской области в пожарах погибли три человека. Всего случилось 17 пожаров, из них восемь в жилом секторе. 20% пожаров произошли из-за аварийного режима работы электрооборудования, 6% — из-за короткого замыкания электропроводки.

Ирина Пичурина