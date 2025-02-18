17 февраля на дорогах Казани в двух ДТП пострадали два человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано два ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: водитель автомобиля начал движение и совершил наезд на пешехода, во время поворота налево произошло столкновение из-за того, что водитель не предоставил преимущество встречному транспортному средству.

Всего за сутки поступило 188 сообщений о ДТП, из которых 21 — с материальным ущербом. Кроме того, были задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще трое — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено пять человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов