17 февраля на дорогах Казани в двух ДТП пострадали два человека
За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано два ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
Среди происшествий: водитель автомобиля начал движение и совершил наезд на пешехода, во время поворота налево произошло столкновение из-за того, что водитель не предоставил преимущество встречному транспортному средству.
Всего за сутки поступило 188 сообщений о ДТП, из которых 21 — с материальным ущербом. Кроме того, были задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще трое — без водительских прав.
В отделение полиции было доставлено пять человек по подозрению в совершении преступлений.