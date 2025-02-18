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В центре Ростова произошло массовое ДТП

Вечером, 17 февраля, в центре Ростова произошло массовое ДТП, в котором пострадал подросток.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Водитель автомобиля Haval Jolion ехал по пр. Театральный со стороны пр. Шолохова в направлении ул. Красноармейская и не справился с управлением. В результате машина врезалась в движущийся во встречном направлении автомобиль Opel Corsa. После столкновения автомобиль Haval Jolion отбросило на движущийся во встречном направлении Volkswagen Polo, после чего в Volkswagen Polo врезался двигавшийся сзади LADA Granta.

В результате массового ДТП пострадал 14-летний пассажир автомобиля Haval Jolion, подросток был доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 17 феврале в районе дома 182 по ул. Народного Ополчения произошла авария, в которой пострадал водитель «ГАЗели».

Ева Китаева

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