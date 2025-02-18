Водитель «ГАЗели» пострадал в ДТП в Ростове

17 феврале в районе дома 182 по ул. Народного Ополчения произошла авария, в которой пострадал водитель «ГАЗели». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобиль Hyundai Solaris не предоставил преимущество на перекрестке в движении «ГАЗели». В результате ДТП пострадал 21-летний водитель «ГАЗели». Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на выезде из донской столицы движение транспорта затруднено и осуществляется по одной полосе из-за ДТП. Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошло на 1-м км федеральной трассы А-135

Ева Китаева