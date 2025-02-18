В Челябинской области четыре района преобразуют в округа

Брединский, Еманжелинский, Чебаркульский и Еткульский муниципальные районы Челябинской области преобразуют в округа. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

В Брединском районе объединят Андреевский, Атамановский, Белокаменский, Боровской, Брединский, Калининский, Княжеский, Комсомольский, Наследницкий, Павловский и Рымникский сельсоветы. В Еманжелинском — город Еманжелинск и рабочие поселки Зауральский и Красногорский.

В Чебаркульском районе упразднят Бишкильский, Варламовский, Кундравинский, Непряхинский, Сарафановский, Тимирязевский, Травниковский, Филимоновский и Шахматовский сельсоветы. В Еткульском перестанут существовать Бектышский, Белоносовский, Белоусовский, Еманжелинский, Еткульский, Каратабанский, Коелгинский, Лебедевский, Новобатуринский, Печенкинский, Пискловский и Селезянский сельсоветы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2024 году в Челябинской области статус округа получили Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский муниципальные районы. В январе 2025-го округом стал Ашинский район. Инициативу о преобразовании также высказали в Кусинском и Увельском районах.

Виталина Ярховска