Госинспекция труда оценит систему управления охраной труда в «Уралкалии»

Краевая госинспекция труда проводит внеплановое надзорное мероприятие на «Уралкалии», где 13 февраля произошел смертельный несчастный случай с двумя работниками. Как сообщили в ведомстве, инспекция оценит, как на предприятии организована система управления охраны труда. Также оценку дадут профессиональным рискам совместно со службами охраны труда и промышленной безопасности ПАО «Уралкалий».

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Руководитель госинспекции труда в Пермском крае Олег Украинский подчеркнул, что держит на личном контроле ход и результаты надзорного мероприятия. «По результатам проверки руководством ПАО «Уралкалий» будут разработаны мероприятия по повышению уровня безопасности работников»,— обратил внимание господин Украинский.

13 февраля 2025 года в калийной шахте Соликамска во время проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника рудника.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). После несчастного случая в «Уралкалии» решили провести проверить все процессы и условия труда на производстве, чтобы определить причины ЧП, в результате которого погибли горняки.