Итоги конкурса рационализаторов подведены в «Уралкалии»

В «Уралкалии» подведены итоги конкурса по рационализаторской и изобретательской деятельности за 2024 год. В минувшем году по теме «Снижение потерь по производству готового продукта на всех стадиях процесса от рудника до погрузки» свои рацпредложения представили 146 авторов.

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В номинации «Лучшая организация рационализаторской и изобретательской деятельности в подразделении» победил коллектив БКПРУ-4. Определены также победители в номинациях «Лучший рационализатор», «Лучший активный рационализатор» и «Лучший молодой рационализатор».

Всего с 2018 по 2024 годы в «Уралкалии» внедрено 1 396 рационализаторских предложений, выплачено около 26,4 млн рублей в качестве авторского вознаграждения.

Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Уралкалий»:

Рационализация на производстве является одной из составляющих развития «Уралкалия». Компания поддерживает изобретательскую деятельность сотрудников, которая направлена на усовершенствование технологического процесса, повышение эффективности производства и экономических показателей.

ПАО «Уралкалий»