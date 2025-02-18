Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Макушинском округе после ДТП с погибшим завели уголовное дело

В Макушинском округе в отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб человек, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Житель Омской области задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.

Авария произошла утром 16 февраля. 23-летний водитель ВАЗ 21102 двигался по федеральной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Ишиму. Из-за высокой скорости автомобиля он съехал с дороги, где машина опрокинулась. В результате ДТП 27-летний пассажир погиб на месте, еще два пассажира получили травмы. Никто из них не был пристегнут. Кроме того, водитель находился в состоянии опьянения. Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...