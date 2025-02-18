В Макушинском округе после ДТП с погибшим завели уголовное дело

В Макушинском округе в отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб человек, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Житель Омской области задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.

Авария произошла утром 16 февраля. 23-летний водитель ВАЗ 21102 двигался по федеральной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Ишиму. Из-за высокой скорости автомобиля он съехал с дороги, где машина опрокинулась. В результате ДТП 27-летний пассажир погиб на месте, еще два пассажира получили травмы. Никто из них не был пристегнут. Кроме того, водитель находился в состоянии опьянения. Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Виталина Ярховска