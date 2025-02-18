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В Челябинске при пожаре погиб местный житель

Вечером 17 февраля при пожаре на улице Чичерина в Челябинске погиб местный житель, сообщает пресс-служба управления МЧС по Челябинской области.

Возгорание началось на десятом этаже жилого дома. Пожар распространился на кресло и вещи на площади 1 кв. м. До прибытия спасателей соседи вынесли из квартиры хозяина в бессознательном состоянии. Реанимация не помогла, и 64-летний челябинец скончался. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар, не допустив его распространения. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность во время курения.

Виталина Ярховска

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