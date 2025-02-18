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В Сургутском районе Югры планируют в 2026 году ввести туристический налог

Ввести туристический налог с 2026 года планируют в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), сообщили в Сургутской торгово-промышленной палате (СТПП).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Введение налога и его размеры будут зависеть от мнения местного бизнеса. Администрация района призвала предпринимателей вносить свои предложения, включая ставку налога, льготы для определенных категорий бизнеса и другие аспекты введения туристического налога, а также замечания по целесообразности введения налога в целом.

В Югре туристический налог уже ввели с 2025 года в Нефтеюганском районе, городе Покачи, Пойковском: на этих территориях ставки будут постепенно увеличиваться от 1% до 5% до 2029 года, а в Нягани налог будет составлять 1% с 2025 по 2029 год.

Напомним, среди других регионов Уральского Федерального округа (УрФО) с 2025 года туристический налог начал действовать в 11 муниципалитетах Свердловской области.

Ирина Пичурина

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