На Кубани местами прогнозируют сильный снег

Сегодня, 18 февраля, в Краснодарском крае местами прогнозируют сильные осадки в виде мокрого и обычного снега. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Местами, в отдельных районах региона, возможна гололедица, снежный накат и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер ожидается северо-восточный, порывы которого могут достигать 12-14 м/с. На Черноморском побережье ветер до 9-14 м/с. В районе Новороссийска — 21-26 м/с.

Температура воздуха днем от -1 до -6. В горах ожидается от -5 до -10. На Черноморском побережье — от -3 до +2 градусов.

Алина Зорина