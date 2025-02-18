В Татарстане на ПО для защиты от целевых атак направят свыше 13 млн рублей

На покупку неисключительных прав на использование программного обеспечения для защиты от целевых атак в Татарстане выделят более 13 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации Республики Татарстан. Закупка осуществляется за счет бюджетных средств республики. Срок исполнения договора установлен до 20 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ежегодно будут направлять по 1 млрд руб. на реализацию прорывных IT-проектов.

Дарья Сайфиева