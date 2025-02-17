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Пострадавший от выстрела школьник из Кущевского района вышел из комы

Подросток из Кущевского района, получивший огнестрельное ранение лица, вышел из комы, находясь в московской клинике челюстно-лицевой хирургии вместе с матерью. Пациент пришел в сознание и общается с родными при помощи переписки, сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на дядю школьника Михаила.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам родственника пострадавшего, жизненно важные органы мальчика не пострадали. Он также добавил, что ребенок пострадал в результате неосторожной игры с ружьем.

Семья школьника опровергает информацию о том, что причиной инцидента стала плохая оценка в школе. Родные благодарят краснодарских медиков за проведенные операции. Сейчас подростку предстоит серия операций по восстановлению нижней челюсти, для которых объявлен сбор средств.

Ранее пострадавший находился в реанимационном отделении Кущевской центральной районной больницы с травмой лицевой части черепа.

Анна Гречко

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