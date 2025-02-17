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В Новокубанске отремонтируют 5,4 км теплосетей в 2025 году

В Новокубанске в 2025 году запланирован капитальный ремонт 5,4 км теплосетей. Работы проведут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как заявил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, в результате проведенных мероприятий должны повыситься надежность и качество предоставляемых услуг населению по обеспечению теплом. На реализацию проекта по капремонту теплосетей направили более 45,6 млн руб.

Господин Шапошник также добавил, что модернизация системы теплоснабжения улучшит условия жизни более 1 тыс. горожан.

На развитие отрасли ЖКХ в Краснодарском крае в ближайшие три года в рамках нацпроекта планируют направить около 8 млрд руб., преимущественно из федерального бюджета.

Нурий Бзасежев

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