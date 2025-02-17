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На Кубани будут судить экс-директора салона связи за махинации с сим-картами

Прокуратура Павловского района Кубани передала в суд уголовное дело в отношении 28-летнего экс-руководителя офиса обслуживания и продаж оператора сотовой связи. Ему вменяют ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на охраняемую компьютерную информацию, содержащуюся в критической инфраструктуре Российской Федерации), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый, занимая пост директора салона связи, нарушил законодательство об обработке персональных данных. Используя служебный компьютер, фигурант оформлял сим-карты на граждан без их ведома для улучшения показателей работы и получения стимулирующих выплат.

Павловский районный суд рассмотрит дело. Расследование провели сотрудники СКР.

Нурий Бзасежев

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