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Таманские портовики получили более 140 млн рублей в виде социальной поддержки от ОТЭКО в 2024 году

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, реализует социальную поддержку работников, оказывая необходимую материальную помощь в различных жизненных ситуациях.

В 2024 году компания выплатила 68 работникам в общей сложности 2,26 млн рублей в качестве частичной компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение и в лагеря отдыха для детей. Вместе с этим предприятие частично компенсировало стоимость питания в корпоративных столовых на общую сумму 111 млн рублей и оказало материальную помощь 700 сотрудникам в объёме 27 млн рублей в связи со значимыми событиями или другими обстоятельствами.

«В минувшем году, который был объявлен Годом семьи, социальный пакет ОТЭКО пополнился важными “семейными” опциями – теперь компания компенсирует до 50% затрат сотрудников на путёвки в санатории и профилактории для себя и супругов. Это стало логичным дополнением к уже действующей возможности получить такой же “кешбэк” за путёвку в летний лагерь для ребёнка. На финальной стадии находится процесс доработки корпоративной программы “Мой дом”, направленной на улучшение жилищных условий, – отмечает директор по персоналу и административным вопросам ОТЭКО Галина Седова. – В вопросах повышения социальной защищённости мы руководствуемся потребностями сотрудников. Мы постоянно взаимодействуем с коллективом и вместе ищем лучшие решения. И здесь речь идёт не только о ежегодном опросе по вовлечённости, в компании существует практика опросов удовлетворённости условиями труда среди “новичков” с первого месяца работы и другие формы обратной связи».

Программы социальной ответственности перед сотрудниками, реализованные в компании, включают помощь в сложной жизненной ситуации и праздновании важных семейных событий. Кроме этого, в ОТЭКО предусмотрена частичная компенсация питания и различные виды страхования – от ДМС до круглосуточного страхования от несчастных случаев сотрудников, занимающих производственные должности.

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