В Краснодаре за неделю эвакуировали 348 автомобилей

Службы эвакуации Краснодара с 10 по 16 февраля переместили на штрафстоянки 348 автомобилей. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее количество транспортных средств увезли с улиц: Красной, Мира, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой, Красина и Атарбекова.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2024 году в Краснодаре эвакуировали почти 11 тыс. автомобилей. За год количество перевезенных нарушителей сократилось на 10%.

Нурий Бзасежев