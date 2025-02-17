Эксперт: Крым превзойдет Сочи на рынке недвижимости

Руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев оценил перспективы Крыма обогнать Сочи на рынке недвижимости. В беседе с «Федеральным Бизнес Журналом. Юг» эксперт отметил, что за десятилетие полуостров уже привлек 1,7 трлн руб. инвестиций, из которых 181 млрд руб. направили в туристическую отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам Евгения Ткачева, сейчас в Крыму реализуются 66 гостиничных проектов стоимостью 180 млрд руб. Стоимость кв. м в новостройках составляет 120–150 тыс. руб. против 376–400 тыс. руб. в Сочи.

Туристический поток в регион достиг 6,06 млн человек в 2024 году, увеличившись на 16% по сравнению с предыдущим годом. В Сочи этот показатель составил 8 млн туристов, прирост — 5,5%.

Господин Ткачев также подчеркнул, что Крым располагает большими территориями для застройки — 26,1 тыс. кв. км против 3,5 тыс. кв. км в Сочи. В селе Приветное планируется возвести 3,2 млн кв. м недвижимости в рамках комплексного развития территорий.

Но для достижения уровня Сочи полуострову потребуются длительные инвестиции в инфраструктуру и международное признание. По мнению Евгения Ткачева, после 2014 года санкции ограничили работу крупных банков и компаний в Крыму, что замедлило развитие строительной отрасли.

Анна Гречко