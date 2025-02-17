Власти Ростовской области рассматривают варианты внедрения струнного транспорта

Власти Ростовской области начали изучать предложения Белоруссии по внедрению струнного транспорта. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь на встрече с редакторами СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

16 января представители Белоруссии предложили поставить Ростовской области струнный транспорт для связи центра донской столицы с левым берегом Дона. По словам Юрия Слюсаря, так может быть решена транспортная проблема в городе.

Также в качестве альтернативного вида транспорта рассматриваются варианты использования водного транспорта по реке Дон и проект городской электрички.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что проект строительства канатной дороги в Ростове не развивается в связи с проблемой выкупки земель и отсутствием инвестора.

Ева Китаева