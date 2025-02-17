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Место под «Зимним солнцем»

Фестиваль в Челябинске посвятили истории Аркаима

15 и 16 февраля в Челябинске прошел II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Жители и гости города смогли погрузиться в атмосферу разных эпох, от каменного века до средневековья. На мероприятии организовали масштабную реконструкцию древнего городища с интерактивными площадками. Гости увидели показательные выступления воинов, на мастер-классах изготовили предметы быта с помощью орудий труда древних людей. Яркие кадры — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».

II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

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