Место под «Зимним солнцем»

15 и 16 февраля в Челябинске прошел II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Жители и гости города смогли погрузиться в атмосферу разных эпох, от каменного века до средневековья. На мероприятии организовали масштабную реконструкцию древнего городища с интерактивными площадками. Гости увидели показательные выступления воинов, на мастер-классах изготовили предметы быта с помощью орудий труда древних людей. Яркие кадры — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев