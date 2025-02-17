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В порту Новороссийска запретили ввоз более 441 тонны зараженных мандаринов

В морском порту Новороссийск запретили ввоз более 441 т мандаринов из Турции и Египта. В продукции выявили средиземноморскую плодовую муху, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Около 135,2 т привезли из Турции, 306,5 т — из Египта. Заражение в 14 партиях цитрусовых выявили при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля.

Средиземноморская плодовая муха является опасным карантинным вредителем, способным нанести ущерб сельскому хозяйству.

Алина Зорина

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