В порту Новороссийска запретили ввоз более 441 тонны зараженных мандаринов

В морском порту Новороссийск запретили ввоз более 441 т мандаринов из Турции и Египта. В продукции выявили средиземноморскую плодовую муху, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Около 135,2 т привезли из Турции, 306,5 т — из Египта. Заражение в 14 партиях цитрусовых выявили при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля.

Средиземноморская плодовая муха является опасным карантинным вредителем, способным нанести ущерб сельскому хозяйству.

Алина Зорина