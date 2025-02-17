На Кубани почти на 5% сократился урожай чайного листа

Из-за погоды в Краснодарском крае почти на 5% сократился урожай чайного листа. Об этом пишет телеканал «Краснодар» со ссылкой на региональный минсельхоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Хоста-чай» Фото: АО «Хоста-чай»

В 2024 году специалисты собрали 372,8 т чайного листа. Это на 18,3 т меньше, чем в 2023 году. Снижение урожайности составило 4,7%.

В качестве причины в ведомстве назвали погодные условия. По этой же причине министерство сельского хозяйства не может сделать прогноз относительно урожая чайного листа на 2025 год.

В региональном ведомстве также отметили, что Краснодарский край остается единственным регионом в России, где чай выращивается в промышленных масштабах.

Алина Зорина