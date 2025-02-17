Петербуржец попал в больницу в состоянии клинической смерти после поножовщины

Жителя Санкт-Петербурга с ножевым ранением госпитализировали после обращения очевидцев. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где после он скончался, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего с ножевым ранением заметили вечером 16 февраля у дома 26/3 по улице Композиторов. У него обнаружили колото-резаную рану груди. Смерть раненого наступила уже в больнице.

Позже полицейские задержали 46-летнего безработного петербуржца, подозреваемого в совершении преступления. Правоохранители установили, что прежде он уже был неоднократно осужден за мошенничество и незаконное хранение наркотиков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поножовщина в квартире на Кондратьевском проспекте привела к уголовному делу.

Татьяна Титаева