В поселке Ильском ведется обход пострадавших домов после атаки БПЛА

Для оценки ущерба в поселке Ильском начался обход пострадавших домов после атаки БПЛА. Всего от жителей Северского района поступило 19 сообщений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Для оценки ущерба специалистами сформирована комиссия. По сообщению администрации муниципалитета, в некоторых дворах повреждено остекление жилых и хозяйственных построек. В нескольких случаях обломки упали в огороды. Жители домов, которые не могут быть использованы для проживания из-за полученных повреждений, вынуждены временно переехать к родственникам.

В Славянском районе пострадали еще три дома и автомобиль. Были выбиты окна, а в одном из зданий повреждена кровля. Как только специальные службы закончат работу на месте происшествия, начнется оценка ущерба. Муниципалитет окажет помощь в восстановлении домов.

Алина Зорина