Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В поселке Ильском ведется обход пострадавших домов после атаки БПЛА

Для оценки ущерба в поселке Ильском начался обход пострадавших домов после атаки БПЛА. Всего от жителей Северского района поступило 19 сообщений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Для оценки ущерба специалистами сформирована комиссия. По сообщению администрации муниципалитета, в некоторых дворах повреждено остекление жилых и хозяйственных построек. В нескольких случаях обломки упали в огороды. Жители домов, которые не могут быть использованы для проживания из-за полученных повреждений, вынуждены временно переехать к родственникам.

В Славянском районе пострадали еще три дома и автомобиль. Были выбиты окна, а в одном из зданий повреждена кровля. Как только специальные службы закончат работу на месте происшествия, начнется оценка ущерба. Муниципалитет окажет помощь в восстановлении домов.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...