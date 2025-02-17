В 2024 году в Свердловской области выявили 83 поддельных банкноты и монеты

В Свердловской области за прошлый год было выявлено 83 поддельных банкноты и монеты, что на 22% меньше, чем в 2023 году. Как сообщили в Уральском ГУ Банка России, количество фальшивых денег стало минимальным за последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Купюра номиналом 1 тыс. руб. стала второй по частоте среди всех выявленных фальшивых банкнот

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Купюра номиналом 1 тыс. руб. стала второй по частоте среди всех выявленных фальшивых банкнот

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что традиционно чаще всего выявляли фальшивую купюру номиналом 5 тыс. руб. Всего за 2024 год было обнаружено 43 таких экземпляра. На втором месте по частоте — купюра номиналом 1 тыс. руб., ее подделали 29 раз. На третьем — банкнота в 2 тыс. руб. Было изъято четыре подделки. Также среди фальшивых денежных знаков были выявлены четыре монеты.

В Уральском ГУ Банка России напомнили, что необходимо обращать внимание при расчетах наличными, особенно в небольших магазинах, на рынках или заправках. «Если вам попались сомнительные купюры, лучше отнести их в банк — специалисты проведут экспертизу и при подтверждении подделки передадут информацию в полицию»,— отметили в банке.

Анастасия Таначева