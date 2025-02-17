На месте работы донского министра сельского хозяйства проходят обыски

Оперативники проводят обыск на рабочем месте заместителя губернатора - министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает РИА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ по Ростовской области

«В настоящее время на работе у Рачаловского ведутся обыски. У него дома оперативные мероприятия завершены», — передает издание слова собеседника.

Утром 17 февраля УФСБ региона сообщило о том, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Константина Рачаловского подозревают в незаконном выделении сельхозпредприятиям 155,2 млн руб. средств государственной поддержки.

Дмитрий Ковалевский