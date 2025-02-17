Штаб по уборке снега могут создать в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков на совещании в облправительстве поручил министру ЖКХ Алексею Ботвиньеву создать и возглавить постоянно действующий штаб по уборке снега. «Выпадение снега не приводит к тому результату, который я жду от муниципалитетов в части уборки. Повезло, что он быстро растаял, но сбои в работе очевидны»,— пояснил решение глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гладков уточнил, что структура должна будет мониторить погоду в режиме реального времени и контролировать работу муниципальных властей по уборке снега.

«Почти на 2 млрд руб. мы купили технику за счет областных денег и раздали ее главам муниципальных образований. Не для того, чтобы она простаивала в зимний период. Я буду спрашивать с министра, мириться с неубранными улицами я не буду»,— сказал губернатор и добавил, что местные жители справедливо требуют усилить работу в этом направлении.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие несколько дней сильные снегопады в регионе не ожидаются. Тем не менее, в регионе прогнозируется аномально холодная погода, из-за которой объявлен оранжевый уровень опасности.

Алина Морозова