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В Таганроге задержали работавшего на мошенников курьера

Таганрогская полиция задержала уроженца Краснодарского края, причастного к мошеннической сети. Он работал курьером, забирая деньги у обманутых «инвесторов» — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

61-летний фигурант попал под подозрение после обращения в полицию 76-летней пенсионерки. Поверив аферистам, она вложила собственные накопления якобы в ценные бумаги. Поверив в рост капитала, потерпевшая продала квартиру и передала деньги прибывшему курьеру. Однако после этого связная перестала выходить с ней на связь.

Задержанный признался, что нашел преступную подработку в Интернете и принимал участие в ряде подобных афер. Он осознавал незаконность своих действий, но продолжал работать на мошенников, поскольку хотел получить легких денег.

У подозреваемого изъяли 550 тыс. руб. похищенных средств и передали жертве. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 10 лет колонии.

Дмитрий Ковалевский

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