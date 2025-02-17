За сутки в Сочи использовали 541 тонну противогололедных материалов

За прошедшие сутки специалисты в Сочи использовали 541 т противогололедных материалов на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде, за прошедшие сутки в Лазаревском районе выпало около 40 мм снега, а в горном кластере Адлерского района — более 30 мм.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, расчисткой дорог в круглосуточном режиме занимаются более 100 человек и 130 единиц техники. Срывов в работе общественного транспорта на основных направлениях Сочи нет. Также отслеживают уровень воды в реках, специалисты следят за отводом воды с улиц.

Все городские системы функционируют в штатном режиме, и транспортное сообщение по основным направлениям осуществляется в соответствии с графиком. Железнодорожное и авиасообщение обеспечено без перебоев. На предприятиях коммунального комплекса работает более 600 человек, которые несут круглосуточное дежурство.

Согласно прогнозам метеорологов, в некоторых районах Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди и ветер. Скорость порывов ветра может достигать 17 м/с. На море ожидается волнение с высотой волн до полутора метров. В предгорной и горной зонах Сочи до 18 февраля включительно ожидается мокрый снег. На дорогах возможна гололедица.

В горах на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется лавинная опасность. Въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины ограничен. По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры предосторожности и обеспечить сохранность своего имущества.

Алина Зорина