Волонтеры очистили около 358 км берега после разлива мазута

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе волонтеры очистили порядка 358 км берега после разлива нефтепродуктов, сейчас обследуют более 1 тыс. км. В акватории Черного моря изучено более 7,9 тыс. кв. км, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Всего с начала работ специалисты и волонтеры собрали более 186,5 тыс. т загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли более 144,4 тыс. т, вибрационной установкой просеяли свыше 28,8 тыс. т.

В мониторинге участвует авиация, беспилотники, морские суда, катера ГИМС МЧС России. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию и морское дно, совершено 676 спусков. Специалисты собрали 766 мешков с нефтесодержащими отходами.

В Краснодарском крае волонтеры обследуют 265 км берега. Собрано более 185 тыс. т мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района для защиты берега от штормовых выбросов мазута создан насыпной вал, оснащенный защитными сетями, которые улавливают мелкие частицы мазута. Периодически сети осматривают и вышедшие из строя заменяют.

В Крыму обследуют 525 км берега, очищено 215 км. Всего собрана 721 т загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследуют 165 км, собрано 662,4 т загрязнений.

Алина Зорина