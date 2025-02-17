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В Джубге сгорели выставочные домики площадью 120 «квадратов»

Вечером 16 февраля 2025 года в поселке Джубга загорелись выставочные домики, которые удалось потушить спустя несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал Краснодар Телетайп

Фото: Telegram-канал Краснодар Телетайп

В 18:19 диспетчер Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на Новороссийском шоссе. По прибытии первых спасателей в 18:29 было установлено, что огонь охватил выставочные домики на площади 120 «квадратов».

Локализовать возгорание удалось к 19:17. Пожарные полностью потушили огонь в 21:45, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе МЧС.

Для ликвидации пожара задействовали 13 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе ликвидировали пожар в торговом павильоне площадью 130 «квадратов». К работе привлекли пять сотрудников МЧС России и две единицы техники.

Мария Удовик

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