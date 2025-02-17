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В Чувашии освободили от должности замминистра сельского хозяйства

В Чувашской Республике Ольгу Егорову освободили от должности заместителя министра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение Кабмина Чувашии подписал глава республики Олег Николаев.

В Чувашии освободили от должности замминистра сельского хозяйства

В Чувашии освободили от должности замминистра сельского хозяйства

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Чувашии

В Чувашии освободили от должности замминистра сельского хозяйства

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Чувашии

В пресс-службе министерства «Ъ Волга-Урал» сообщили, что замминистра освободили от должности в связи с переходом на другую работу в федеральную структуру по собственному желанию.

Ольга Егорова была назначена на должность замминистра 15 февраля 2023 года. Она курировала работу отдела растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, а также отдела животноводства и племенного дела, отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции агропромышленного комплекса министерства. Ранее она занимала должность начальника отдела животноводства и племенного дела, имеет 17-летний стаж работы в министерстве.

В феврале 2025 года в республике также освободили от должности первого замминистра здравоохранения Владимира Гладнева, директора Республиканской службы единого заказчика Олега Белова, а также директора Центра экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашии Ольгу Ахмееву.

Влас Северин

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