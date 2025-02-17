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Красная Поляна вошла в топ направлений для отдыха не у моря летом

Красная Поляна заняла третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха не у моря летом. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 7,6 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Первое место занял Кисловодск. В городе туристы предпочитают оставаться в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,4 тыс. руб.

Второе место заняла Казань, где путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

В топ-10 популярных направлений для отдыха не у моря летом попал Краснодар. Средняя продолжительность поездки — две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

Мария Удовик

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