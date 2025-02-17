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Прощание с погибшим в ДТП около Агалатово иереем Першиным пройдет 18 февраля

Церемония прощания с настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой роще иереем Анатолием Першиным, погибшим в результате аварии около поселка Агалатово в Ленобласти, пройдет 18 февраля. Об этом накануне сообщили на странице храма в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Telegram-канал Анатолия Першина

Фото: Telegram-канал Анатолия Першина

Прощание пройдет в храме святителя Василия Великого в Осиновой роще. Все начнется в 9:00 с Божественной литургии. Далее пройдет отпевание и захоронение. Представители храма отметили, что присоединиться к траурной церемонии смогут все желающие.

Смертельная авария с участием автомобиля Chrysler и рейсового автобуса ЛиАЗ произошла в Ленобласти 15 февраля. При ДТП пострадал один человек, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева

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