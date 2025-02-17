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В Казани планируют увеличить расходы на питание в детсадах

В Казани планируют повысить норматив расходов на питание в детских садах. Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, стоимость питания в общеразвивающих группах для детей младше трех лет увеличится на 2,42–12,09 руб. в день, для детей старше трех лет — на 3,05–15,05 руб. Сумма будет зависеть от времени работы детского сада.

В санаторных группах расходы вырастут для детей до трех лет — на 12,55–15,69 руб., для детей старше трех лет — на 16,74–20,67 руб. в день.

Больше всего подорожает питание для детей с целиакией и фенилкетонурией — на 21,79 и 28,78 руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что стоимость школьного питания в Казани с января также вырастет на 4–10 руб. с января 2025 года.

Анар Зейналов

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