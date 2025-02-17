Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области утонули два человека

В период с 10 по 16 февраля в Ростовской области зарегистрировано два происшествия на водных объектах, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения реагировали на 43 пожара. Было спасено десять человек, еще двое погибли. Также спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 15 раз. Спасены пять человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 16 февраля на Дону погибли в пожарах два человека: в Новочеркасске на ул. Маресьева погиб 66-летний пенсионер, в Новошахтинске на ул. Неглиной погиб 58-летний местный житель.

Анна Марьина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...