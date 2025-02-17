В Ростовской области утонули два человека

В период с 10 по 16 февраля в Ростовской области зарегистрировано два происшествия на водных объектах, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения реагировали на 43 пожара. Было спасено десять человек, еще двое погибли. Также спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 15 раз. Спасены пять человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 16 февраля на Дону погибли в пожарах два человека: в Новочеркасске на ул. Маресьева погиб 66-летний пенсионер, в Новошахтинске на ул. Неглиной погиб 58-летний местный житель.

Анна Марьина