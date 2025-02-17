Чиновники из Волновахи прибыли в Салехард для обмена опытом

В Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прибыли муниципальные служащие из администрации Волновахи (Донецкая Народная республика, ДНР) для обмена опытом, сообщили в мэрии Салехарда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Салехарда Фото: Администрация Салехарда

Предполагается, что это поможет укрепить связи между регионами и совместно изучить лучшие практики. Гости уже посетили одну из главных достопримечательностей Салехарда — стелу «66 параллель», а также пересекли полярный круг.

Напомним, к ноябрю Ямал на Донбассе восстановил более 290 объектов, включая 200 многоквартирных домов на подшефной территории в Волновахском районе в ДНР.

Ирина Пичурина