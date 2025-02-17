В Новороссийске проведут учебные стрельбы

Сегодня, 17 февраля, на территории Новороссийска дважды проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 запланированы учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта. Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Ранее учебные стрельбы в Новороссийске проводились 13 февраля с 21:00 до 23:00.

Алина Зорина