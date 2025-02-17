Гидрометцентр измерил уровень радиации в Ростовской области в феврале

В Ростовской области уровень радиации не превышает естественного радиационного фона. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В радиусе 100 км от радиационно-опасных объектов Южного федерального округа и в районе Ростовской АЭС доза гамма-излучения составила 0,09 — 0,15 микрозиверт в час. Показатели являются нормой и не представляют угрозу для здоровья граждан.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в конце января солнечная активность не оказала влияния на радиационный фон в Ростовской области. Уровень излучения вблизи Ростовской атомной электростанции находится в пределах нормы

Анна Марьина