Ночью дороги Краснодара обрабатывали от гололеда

Этой ночью в Краснодаре велась обработка дорог и пешеходных территорий от гололеда. За сутки израсходовали свыше 186 т песко-соляной смеси, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Сейчас спецтехника продолжает дежурить на магистральных улицах, у мостов и путепроводов. За ночь 37 специалистов обработали остановки общественного транспорта, тротуары, ступени подземных и надземных переходов.

«На этой неделе заморозки продолжатся, поэтому мы остаемся наготове. Ведем постоянное наблюдение за состоянием улиц»,— заявил господин Наумов.

Алина Зорина