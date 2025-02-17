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Ночью дороги Краснодара обрабатывали от гололеда

Этой ночью в Краснодаре велась обработка дорог и пешеходных территорий от гололеда. За сутки израсходовали свыше 186 т песко-соляной смеси, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Сейчас спецтехника продолжает дежурить на магистральных улицах, у мостов и путепроводов. За ночь 37 специалистов обработали остановки общественного транспорта, тротуары, ступени подземных и надземных переходов.

«На этой неделе заморозки продолжатся, поэтому мы остаемся наготове. Ведем постоянное наблюдение за состоянием улиц»,— заявил господин Наумов.

Алина Зорина

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