В Оренбуржье 60 человек эвакуированы из-за пожара в ТЦ

Пожар произошел в торговом центре в Оренбургской области в воскресенье, 16 февраля. Происшествие случилось в здании на улице Терешковой. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Огонь повредил внутреннюю отделку кухонного помещения и вещи на площади семь квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 60 человек»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи. Огонь тушили 12 специалистов и четыре единицы техники.

Георгий Портнов