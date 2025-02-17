Водитель без прав в Нижнем Тагиле пострадал во время ДТП

В результате ДТП, которое произошло в Нижем Тагиле, пострадал водитель, не имевший прав на управление автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария случилась 16 февраля около 17:30 на улице Космонавтов, 49. По предварительной информации, 39-летний водитель на «Лада Приора», которого лишили прав за управление в нетрезвом виде, не справился с управлением и врезался во встречную «Ладу Гранту». Водителя «Приоры» госпитализировали с тяжелыми травмами головы, а водитель «Гранты» избежал серьезных повреждений.

Сотрудники ДПС установили, что у нарушителя не было регистрации на автомобиль и полиса ОСАГО, также он был не пристегнут за рулем. В его отношении возбуждены административные дела по нескольким статьям КоАП РФ. Медики взяли у него кровь для анализа, так как освидетельствование на алкоголь и наркотики не удалось провести сразу из-за госпитализации.

Проводится проверка по факту ДТП.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, 10 вечером 14 февраля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2110 и Chevrolet Aveo. Четыре человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Ирина Пичурина