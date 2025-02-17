В небе над Ростовской областью уничтожено два беспилотника
В минувшую ночь в небе над Ростовской область средствами радиоэлектронной борьбы подавлены БПЛА в Каменском районе. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным Минобороны России, было уничтожено два беспилотника.
«Пострадавших и разрушений на земле нет»,– написал Юрий Слюсарь.
Всего минувшей ночью в России перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 38 БПЛА над акваторией Азовского моря, 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края и 15 БПЛА – над территорией республики Крым.