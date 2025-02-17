Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В небе над Ростовской областью уничтожено два беспилотника

В минувшую ночь в небе над Ростовской область средствами радиоэлектронной борьбы подавлены БПЛА в Каменском районе. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Минобороны России, было уничтожено два беспилотника.

«Пострадавших и разрушений на земле нет»,– написал Юрий Слюсарь.

Всего минувшей ночью в России перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 38 БПЛА над акваторией Азовского моря, 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края и 15 БПЛА – над территорией республики Крым.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...