В небе над Ростовской областью уничтожено два беспилотника

В минувшую ночь в небе над Ростовской область средствами радиоэлектронной борьбы подавлены БПЛА в Каменском районе. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Минобороны России, было уничтожено два беспилотника.

«Пострадавших и разрушений на земле нет»,– написал Юрий Слюсарь.

Всего минувшей ночью в России перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 38 БПЛА над акваторией Азовского моря, 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края и 15 БПЛА – над территорией республики Крым.

Ева Китаева