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Проезд на южном берегу Крыма очистили от снега

На южном берегу Крыма продолжается работа по очистке и обработке дорог, однако проезд открыт. Об этом сообщает пресс-служба «Крымавтодор».

Фото: пресс-служба «Крымавтодор»

Фото: пресс-служба «Крымавтодор»

Сейчас в Ялте -3 градуса, осадков нет. В работе задействованы шесть комбинированных дорожных машин и один погрузчик. Специалисты очистили более 2,1 тыс. км в направлении Ялта — Севастополь, Гаспра, Ливадия — Симеиз, Бахчисарай — Ялта, Гурзуф — Ялта. На Ангарском перевале и Шапке Партизана обработали дорожное покрытие, в работе участвовали четыре комбинированных дорожных машин и один погрузчик. Очищено 336 км, включая Малый Маяк, Партенит и Ангарский перевал.

Сейчас специалисты проводят уборку поваленных деревьев с проезжей части. В остальных районах Крыма осадков не наблюдается. Потенциально опасные участки обработаны.

Алина Зорина

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